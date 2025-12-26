В России к 2028 году выпустят два прототипа беспилотных автомобилей

В России к 2028 году планируется создать и протестировать минимум два прототипа автомобилей пятого уровня автоматизации (полностью беспилотных). Об этом говорится в обновленной стратегии цифровой трансформации транспортного комплекса, утвержденной правительством, сообщает ТАСС.

© Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«К 2028 году протестировано и создано не менее 2 прототипов высокоавтоматизированных транспортных средств 5-го уровня автоматизации», - описывается ожидаемый результат в дорожной карте по реализации направления.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первое беспилотное такси может появиться в Москве уже в следующем году.

Он отметил, что власти намерены продолжить формирование полноценного рынка наземных перевозок с беспилотным транспортом.

«Например, коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне», — рассказал глава правительства.

При этом Мишустин подчеркнул, что подобные технологии можно внедрять только при выполнении определенных условий. Речь идет о прохождении беспилотным транспортом всех необходимых испытаний и получении доказательств, что эти технологии безопасны для людей.

Ранее сообщалось, что в Дубае начали ездить беспилотные такси в тестовом режиме.