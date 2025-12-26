Honda готовит «заряженный» Civic RS с гибридной установкой

Японская марка намерена представить соответствующий прототип в рамках Токийского автосалона, который откроет свои двери в январе 2026 года.

В начале грядущего года, с 9 по 11 января, пройдёт автосалон в Токио (в префектуре Тиба). Сейчас Honda занимается тем же, чем и ряд других производителей: готовит экспонаты к этой выставке. Ранее свой список премьер анонсировала марка Suzuki, которая решила сосредоточиться на «приключениях», а теперь завесу тайны над будущими новинками решила приоткрыть Хонда. Этот японский бренд сфокусировался на своей «спортивной ДНК».

Стоит отметить, что Хонда, в отличие от Сузуки, не расщедрилась на полноценные снимки анонсированных экспонатов. Одной из грядущих новинок Honda, очевидно, станет Civic e:HEV RS, который дебютирует на автосалоне в Токио в статусе прототипа. В его основу, вероятно, ляжет та версия Honda Civic RS, которая была представлена в Японии в августе 2024 года. Напомним, этому хэтчбеку положена только 1,5-литровая турбочетвёрка, идущая в паре с шестиступенчатой механикой.

Теперь производитель, очевидно, готовит спортивную версию Civic RS, которая получит установку e:HEV. Подробностей об этом прототипе пока нет, в том числе о характеристиках его гибридной системы. Не исключено, что такой вариант получит иной декор и ряд аэродинамических элементов, а также перенастроенное шасси.

Есть вероятность, что установка у анонсированной новинки будет стандартной. Напомним, у версии для Штатов в её основе лежит 2,0-литровый атмосферник, работающий в тандеме с двумя электромоторами (один из них работает в режиме генератора, второй расположен на передней оси), совокупная отдача составляет 203 л.с.

В компании рассказали о том, что Honda Civic e:HEV RS получит систему S+ Shift, которая симулирует переключение передач с помощью подрулевых лепестков. Напомним, эту систему ранее получил трёхдверный хэтчбек Honda Prelude (компания позиционирует его как купе), дебютировавший в начале осени 2025 года.

Кстати, на автосалоне в Токио марка намерена представить концепт Prelude HRC (Honda Racing Corporation), который, судя по всему, будет отличаться за счёт различных спортивных аксессуаров. А также здесь покажут гоночный вариант – Honda HRC Prelude-GT, который в дальнейшем будет выступать в классе GT500 японской серии Super GT. Ещё одним экспонатом на выставке станет Civic Type R HRC, который дебютирует в статусе концепта.

Тем временем, в прошлом месяце был представлен обновлённый флагманский кроссовер Honda Pilot, предназначенный для североамериканского рынка. Модели освежили оформление передней части, изменили салон, расширили список оборудования, улучшили шумоизоляцию, но технику оставили прежней.