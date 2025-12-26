22 года в гараже: в РФ продают почти новой Toyota Camry XV30

"Российская газета" продолжает мониторить сайты объявлений в поисках "капсул времени" и других уникальных предложений на вторичном рынке. На этот раз внимания редакции удостоилась легенда российских дорог - Toyota Camry, выпущенная в 2003 году с пробегом всего 19 тысяч км.

© Российская Газета

Toyota Camry V (XV30) бежевого цвета продается в Альметьевске. За все время у автомобиля был единственный владелец, который хранил автомобиль исключительно в гараже.

Силовой агрегат - надежнее не придумаешь: двигатель 2,4 литра мощностью 156 л.с. и классический 4-ступенчатый "автомат".

Ресурс мотора оценивается в пределах 300-400 тысяч км, а затем может потребоваться замена колец. АКП обычно ходит от 200 тысяч км при регулярной замене масла и спокойной езде. Иными словами, до "капиталки" этой "Камри" ездить и ездить.

Один из минусов Toyota Camry 2003 года - отсутствие продвинутых опций. Радует, что хотя бы кондиционер есть.

Цена - 2 099 000 рублей, что, пожалуй, многовато за 22-летний автомобиль, пусть и с легендарной надежностью. Для сравнения, новая Lada Aura по скидке сейчас продается за аналогичные деньги, а новый Belgee S50, кстати, тоже на "автомате", стоит даже дешевле.