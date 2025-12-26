Кроссовер Haval H7 попал под отзывную кампанию после краш-теста

Вместе с MG QS, который в марте 2026 года превратится в российский Москвич М90, краш-тест ANCAP прошел еще один китайский кроссовер – продающийся у нас с апреля 2025 года Haval H7.

Австралийская методика ANCAP существует более 30 лет и во многом повторяет широко известную Euro NCAP; максимальная оценка тут также составляет пять звезд. Haval H7 для рынка Австралии отличается от российской версии правым рулем и гибридной силовой установкой, а в остальном идентичен.

По безопасности взрослых пассажиров модель набрала высокие 89%, но задний пассажир получил повышенную нагрузку на грудь при лобовом ударе. А во время другого испытания был смещен подголовник водительского кресла.

Это не влияет на оценку, но потенциально рискованно, поэтому Great Wall Motor отозвала все проданные в Австралии Haval H7 и будет проверять, как закреплен подголовник.

По пассажирам-детям Haval H7 набрал очень высокие 91%, причем дополнительные проценты набрала система, напоминающая о ребенке, оставленном в салоне. Но часть баллов была потеряна – на заднем ряду сидений нет центральных креплений Isofix.

За защиту пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и водителей СИМ кроссовер получил 81%. Выяснилось, что потенциально травмоопасными для уязвимых участников движения (в этой категории – все вышеперечисленные) являются капот и передние стойки H7. Кроме того, система автономного экстренного торможения не всегда распознает велосипедистов.

Еще одна система привела к снижению баллов за активные ассистенты: мониторинг состояния водителя в H7 есть, но по умолчанию неактивен, что не соответствует стандарту ANCAP. Остальные электронные помощники – удержание в полосе, экстренное торможение в пробках, информирование об ограничении скорости, адаптивный «круиз» – позволили китайскому кроссоверу набрать в этой категории 80%.

Итоговая оценка Haval H7, несмотря на все сложности, — пять звезд!