Больше чем автопилот: в Китае умные автомобили становятся умнее

На северо-западе Китая на одном из крупных карьеров происходит тихая революция. Пятьдесят шесть беспилотных самосвалов перемещаются по территории, работая бок о бок с более чем 500 машинами под управлением людей - в четко выверенной "хореографии" эффективности и безопасности.

Стартап Changsha Intelligent Driving Institute (CiDi Inc) из города Чанша провинции Хунань стал движущей силой этого масштабного внедрения автономных грузовиков, которые функционируют в единой системе с традиционной карьерной техникой.

"Мы отвечаем как на строгие потребности горнодобывающей отрасли, так и на требования регуляторов, - говорит Ма Вэй, сооснователь и вице-председатель CiDi, подчеркивая, что компания полностью сосредоточена на решениях автономного вождения для коммерческого транспорта. - Ключевое требование - безопасность: устранить опасные виды работ, обеспечить функционирование в удаленных районах и в условиях запыленности".

Однако автономные карьерные самосвалы - лишь одно из направлений. Экосистема интеллектуального транспорта в Китае уже давно вышла за пределы суровых условий горных разработок.

На улицах Чунцина проходят испытания систем умного ассистированного вождения, которые справляются с все более сложными задачами: крутыми горными поворотами и подъемами, запутанными развязками типа "клеверный лист" и переполненными подземными парковками торговых центров.

В Гуанчжоу, провинция Гуандун, автобусный маршрут с уровнем автономности 4 накопил уже более 2,1 миллиона километров пробега с использованием технологий китайской компании WeRide. Уровень 4 означает высокий уровень автоматизации, при котором транспортное средство может выполнять все функции управления в определенных условиях без участия водителя.

Эти достижения - часть масштабной национальной стратегии. Синь Гобинь, заместитель министра промышленности и информатизации Китая, отметил, что в стране сформирована комплексная индустриальная система в сфере интеллектуальных сетевых автомобилей: от интеллектуальных кабин до автономного вождения и облачных сервисов. Сегодня более 60 процентов новых легковых автомобилей оснащены комбинированными системами помощи водителю.

"Мы разрабатываем новый план развития на период 15-й пятилетки (2026-2030 годы), включающий интеллектуальные сетевые автомобили и электромобили, - заявил Синь. - Мы поддержим технологические инновации, углубим интеграцию искусственного интеллекта и автопрома, ускорим прорывы в архитектуре следующего поколения и высокопроизводительных чипах. Мы также продвинем стандартизацию комбинированных систем помощи водителю и автономного вождения, улучшим правила допуска к производству и будем регулировать конкуренцию на рынке". Китайские технологии интеллектуального транспорта все активнее выходят на глобальный рынок

По его словам, будут усилены меры для ускорения прорывов в области автономного вождения высокого уровня. "Сегодня ИИ ускоряет развитие технологий автономного вождения, и глобальная отрасль интеллектуальных сетевых автомобилей находится на критически важном этапе - повышения зрелости технологий и перехода к масштабному развитию", - подчеркнул он. В частности, министерство продолжит продвигать пилотные проекты по интеграции "автомобиль - дорога - облако", изучая типовые сценарии, в которых дорожная и транспортная информация повышают безопасность и эффективность автономного вождения.

В Белой книге Китайского общества автомобильных инженеров отмечается: "Интеграция "автомобиль - дорога - облако" - это система, которая объединяет людей, автомобили, дороги и облако с помощью новых коммуникационных технологий. По сути, она создаёт совместимую сеть, где автомобили, дорожная инфраструктура и облачные платформы обмениваются данными в реальном времени, обеспечивая более безопасный и эффективный транспорт".

Согласно данным министерства, в Китае такие проекты уже запущены в 20 городах, а протяженность открытых тестовых дорог превысила 35 тысяч километров. План также включает создание пилотных зон высокого уровня развития ИИ в автомобильной сфере и поддержку отраслевых больших языковых моделей и специализированных моделей по всей цепочке автопрома.

Китайские технологии интеллектуального транспорта все активнее выходят на глобальный рынок через сотрудничество с международными автопроизводителями. Компания Momenta, еще один китайский разработчик систем автономного вождения, иллюстрирует эту глобальную экспансию. Генеральный директор Цао Сюйдун отмечает, что китайские решения интеллектуальной мобильности становятся ключевыми для мировых автоконцернов, переходящих к технологиям умного вождения. "Благодаря глубокому сотрудничеству с зарубежными компаниями китайские разработчики не только поставляют передовые технологии в различные страны, но и совершенствуют их благодаря локализации и кастомизации решений, - подчеркивает он. - Глобальное присутствие позволяет китайским компаниям адаптировать технологии к самым разным сценариям, одновременно способствуя технологическим обновлениям и стандартизации в мировой автомобильной промышленности".

Momenta уже сотрудничает с производителями более чем 160 моделей автомобилей ведущих мировых марок, включая Audi, BMW, General Motors, Honda, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota и Volkswagen.

"Чтобы заслужить доверие крупного зарубежного автопроизводителя, требуется от пяти до семи лет", - отмечает Цао, поясняя многоэтапный и крайне строгий процесс проверки: от тестирования модулей до создания прототипов и финальных решений для массового производства. Особенно высоки требования к функциональной безопасности.

Йохен Голлер, член правления BMW Group, заявил, что сотрудничество между автопроизводителями, технологическими компаниями и поставщиками инфраструктуры является ключевым фактором стремительного развития интеллектуальных сетевых автомобилей в Китае, что создаёт новые возможности для BMW в стране. По его словам, Китай - не только крупнейший единый рынок BMW в мире, но и важнейшая площадка для технологических инноваций и промышленной трансформации.

По мере того как технологии автономного вождения в Китае продолжают развиваться и расширять международное присутствие, фокус смещается от демонстрации потенциала к практическому внедрению в различных условиях, включая Ближний Восток.

В ноябре подразделение Didi Autonomous Driving объявило о стратегическом соглашении с Инвестиционным офисом Абу-Даби (ADIO) для укрепления своего присутствия на ближневосточном рынке. Компания присоединится к промышленному кластеру автономного транспорта Savi Cluster в ОАЭ. Стороны договорились развивать сотрудничество в области инноваций автономного вождения, подготовки кадров в сфере ИИ и построения экосистемы.