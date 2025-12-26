Россиянин отказался снимать тонировку и получил пять суток

Автолюбитель в Сургуте оказался арестован после того, как не стал снимать тонировку по требованию инспектора ДПС. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомились журналисты РИА Новости.

Уточняется, что мужчина за рулем Lexus GS 250 был остановлен сотрудниками за тонировку передних боковых стекол, чья светопропускаемость составила 30,6 процента, а это в свою очередь не соответствует требованиям технического регламента.

Сам водитель на суде заявил, что решил игнорировать просьбу полицейского из-за мороза. На него составили протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению или требованию правоохранителя.

В конечном счете мужчина получил пять суток ареста.

Как сообщалось ранее, в России ужесточили наказание за тонировку машин. Нововведения коснулись обязанности владельцев автомобилей с российскими и иностранными госномерами.