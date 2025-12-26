В китайских шинах нашли канцерогены
В автомобильных шинах из Китая обнаружили превышающее норму содержание канцерогенных веществ. Об этом со ссылкой на исследование Роскачества сообщает ТАСС.
Ведомство проверило 10 присутствующих на рынке брендов шин на содержание «водородов области залива» (HBay). Нормой являются показатели в пределах 0,25 процента. Если российские марки соответствуют этому требованию, то в китайской продукции опасные масла превышают безопасный порог в 3,2-7,7 раза.
Так, у GoForm AT01 содержание веществ превысило норму в 3,2 раза (0,79 процента), у Kustone Quiet Q7 — в 4,4 раза (1,1 процента), у Ovation VI-682—- в 5 раз (1,26 процента), у Sunfull SF-688 — в 5,2 раза (1,31 процента), у Mirage MR-162 — в 7,5 раз (1,88 процента), у Hifly HF201 — в 7,7 раз (1,93 процента).
Источником опасности выступают дешевые высокоароматические масла, которые применяют для удешевления производства покрышек. Они выделяются в окружающую среду вместе с микрочастицами износа шин. Также риски создает переработка таких шин, из которых могут создавать покрытие для детских площадок или добавку в асфальт.
С 1 января 2026 года в России собираются внести изменения в систему экологического сбора на автомобильные шины. Его ставка будет зависеть от показателя канцерогенности конкретной шины. Эксперты ожидают, что в результате нововведений сбор на покрышки с высоким уровнем вредных веществ вырастет как минимум в два раза.