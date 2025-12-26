В Приамурье на пункте пропуска через мост в Китай запустили 16 полос движения

В Амурской области на пункте пропуска "Кани-Курган" открыли для движения 16 полос и запустили два новых пассажирских терминала - на выезд и въезд. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.

Старт движения дал зампред правительства России Виталий Савельев. Каждый день на пункте пропуска теперь смогут оформлять до 850 автомобилей и 5,5 тысячи пассажиров. Ранее "Кани-Курган" работал по временной схеме и был способен пропустить не более 190 авто в сутки.

"Совместными усилиями с нашими коллегами из Пограничного управления и Таможенной службы нам удалось постепенно увеличить этот показатель сначала до 250, а в пиковые дни - до 400 транспортных средств. И теперь мы вышли на проектную мощность", - отметил Орлов.

Он напомнил, что также активно развивается предмостовая территория, неподалеку создадут международную ТОР.