Ford Escape сняли с конвейера

Это решение назревало давно, но от этого не стало менее болезненным. Ford официально прекратил производство кроссовера Escape для рынка США, поставив точку в 25-летней истории одной из самых массовых моделей марки, которую в России знают и любят под именем Kuga.

Последний автомобиль сошёл с конвейера завода Louisville Assembly 17 декабря, завершив путь, начавшийся ещё в 2000 году. Ставка Ford теперь сделана на более «модные» и прибыльные модели — Bronco Sport и пикап Maverick. Однако, в дилерской среде это решение вызвало заметное беспокойство.

Кроссовер — кормилец

Для Ford Escape уход с рынка — не просто очередная смена приоритетов. На пике популярности, в 2017 году, модель разошлась тиражом более 308 тысяч экземпляров. Даже в последние годы, на фоне падения интереса и роста цен, Escape сохранял солидные объёмы: в 2023 году около 141 тысячи машин, в 2024-м — почти 147 тысяч, а за первые 11 месяцев 2025 года — 132 471 автомобиль.

Для сравнения, Bronco Sport за тот же период показал практически идентичный результат в 132 216 машин. Но, как отмечают сами дилеры, эти цифры достигаются разной ценой: Escape чаще продавался со скидками, тогда как Bronco Sport удерживал более высокую среднюю цену сделки.

Пустота в линейке

Производство Escape и родственного Lincoln Corsair завершилось в рамках масштабной модернизации завода в Луисвилле. Ford инвестирует около 2 млрд долларов в переоснащение площадки под выпуск нового среднеразмерного электрического пикапа на универсальной электрической платформе. Запуск производства намечен на 2027 год.

При этом Corsair, теоретически, может сохраниться в Штатах, но уже в виде модели китайской сборки. А вот Escape для американского рынка ушёл окончательно, оставив, по мнению дилеров, опасную брешь.

В условиях, когда средняя цена нового автомобиля в США продолжает расти, такие модели, как Escape, играли роль своеобразного «первого шага» в мир Ford. В самой компании настроены оптимистично. Ford рассчитывает, что Bronco Sport, Maverick и будущие модели компенсируют уход Escape. Более того, автопроизводитель заявляет о разработке пяти новых доступных моделей, которые должны выйти на рынок к 2030 году.

Однако до этого момента дилерам придётся работать с тем модельным рядом, который есть сейчас — без привычного компактного кроссовера, годами служившего точкой входа в бренд.