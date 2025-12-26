В Китае открыли самый длинный в мире тоннель

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе открылся автотоннель Тяньшань Шэнли, который стал самым длинным в мире на скоростной автостраде.

Тоннель, протяженностью 22,13 километра, стал самым длинным в мире автотоннелем на скоростной дороге. Он был торжественно открыт для движения в пятницу. Теперь путешествие через этот горный участок занимает всего около 20 минут, тогда как раньше на это уходило несколько часов, сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Строительство тоннеля началось в 2020 году и стало важным инженерным проектом и значимым инфраструктурным объектом для региона.

