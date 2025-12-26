Уникальный спорткар Tommykaira RZ планируют продать за $660 тысяч

Tommykaira RZ базируется на версии GT-R V-Spec. Автомобиль оснащен усовершенствованным турбодвигателем Nissan RB26DETT, объем которого увеличен с 2,6 до 2,7 литра. Улучшения позволили практически удвоить мощность до 530 л.с. В автомобиле установлены амортизаторы от Bilstein, тормозная система AP-Racing с шестипоршневыми механизмами и эксклюзивные 19-дюймовые кованые диски из магния с золотистым покрытием.

Экстерьер отличается оригинальным аэродинамическим обвесом и крупным антикрылом, а в салоне заменены сиденья и модернизирована приборная панель.

Аукцион назначен на начало января. Этот экземпляр 1999 года имеет пробег 20,2 тысячи км. Организаторы аукциона предполагают, что Tommykaira RZ будет продан за 603-660 тысяч долларов.

