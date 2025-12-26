В России начнутся официальные продажи гибридных авто Rox

Основанный в 2021 году Rox специализируется на производстве гибридных авто с увеличенным запасом хода. На российском рынке пока представлен только флагманский внедорожник Rox 01, но в следующем году ожидается расширение модельного ряда.

Техническую основу Rox составляет схема REEV, которой электромоторы приводят в движение колеса, а бензиновый генератор питает двигатели, увеличивая дальность поездки без частой подзарядки. Это решение сочетает экологичность электрокаров с автономностью традиционных машин, сообщает издание «Автоновости дня».

Дизайн Rox разрабатывался при содействии итальянского ателье Pininfarina, известного своими работами над Ferrari, Maserati и Rolls-Royce.

Первые поставки в салоны «Панавто» запланированы на декабрь, и они будут сопровождаться полным сервисным обслуживанием.

