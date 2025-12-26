В Красноярске начали установку автомата Aisin на автомобили Lada Vesta

Красноярская компания RG Technologies предложила услугу по замене вариатора и робота на автомобилях Lada Vesta на классический автомат с гидротрансформатором.

В качестве новой коробки клиентам предлагается 6-диапазонная Aisin TF-70SC японского производства. Гарантия составляет 2 года, а стоимость работы под ключ – 170 тысяч рублей. По информации с сайта компании, в комплекс работ входят: механическая часть, электрика, адаптация, проверка и тест-драйв. «Автопоток» сообщает, что первый клиент уже получил переоборудованную машину.

В компании отмечают, что в данный момент запущен процесс отправки комплектов установочным центрам. Первые сервисы, которые приступают к установке у себя на площадке, располагаются в Тюмени и Подольске. Также указывается, что в комбинацию приборов Lada Vesta внедрена индикация о включенном в АКП режиме.

В Сети новость уже обсуждают: одни справедливо замечают, что переоборудованный автомобиль лишится заводской гарантии, а некоторые считают, что такая машина может доставить сложности с ГАИ. Другие парируют собственной гарантией установщика, надежностью японской АКП и невысокой вероятностью обнаружения «нештатности» узла при перерегистрации. А вы как считаете?