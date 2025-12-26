С 24 декабря в аэропорту Шереметьево повысили стоимость парковки. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Наиболее значительный рост коснулся краткосрочной стоянки. Стоимость первого часа на крытых паркингах у терминалов B и C теперь составляет 600 руб. В премиальных зонах «Комфорт», расположенных на четвертых уровнях, цена достигла 1000 руб. за час. Суточный тариф – 1500 руб. и 2100 руб. соответственно.

Пересмотрены цены и на открытых стоянках. Например, на ближайшей к терминалам B и C парковке P18 первый час теперь обойдется в 450 руб., а суточная стоимость начинается от 1100 руб. На более удаленных стоянках P17 и P13 тарифы начинаются от 400 и 200 руб. за первый час соответственно. Самым экономичным вариантом длительного пребывания остается P12, где открытое место обойдется в 400 руб. в сутки, а под навесом – 500.

Также существенно выросла стоимость VIP-парковки у терминалов B и C. Первые 2 часа стоянки здесь 3200 руб., а каждый последующий – 2500 руб.

Для многодетных семей в крытых паркингах аэропорта по-прежнему действует скидка 25% на парковку любой продолжительности. Трансфер от удаленной P12 до терминалов осуществляется круглосуточно бесплатными автобусами с интервалом 15–30 минут.