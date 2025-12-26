По конвейеру в Калуге прошел 50-тысячный кроссовер Tenet

На калужском заводе "АГР Холдинг" произведен 50-тысячный автомобиль бренда Tenet. Юбилейной машиной стал кроссовер Tenet T7 в комплектации Prime с системой полного привода I-4WD.

В компании отметили, что рост выпуска сопровождается устойчивой динамикой продаж. По данным "Автостата", Tenet T7 является самым продаваемым автомобилем сегмента SUV на российском рынке.

"АГР Холдинг" намерен продолжить наращивание объемов и уровня локализации, расширяя участие российских поставщиков, - говорится в сообщении автопроизводителя.

В начале декабря компания сообщила, что отгрузка автомобилей Tenet в дилерскую сеть преодолела 30-тысячный рубеж.

Сейчас на предприятии в Калужской области (бывший завод Volkswagen) налажен полный цикл производства трех моделей - Tenet T4, T7 и T8. Они являются производными от кроссоверов семейства Chery Tiggo. В следующем году линейка пополнится флагманским кроссовером Tenet T9 - аналогом Chery Tiggo 9.