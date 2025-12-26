Продажи европейского «автолюкса» в России превысили показатели 2021 года

Эксперты назвали причины устойчивого спроса на дорогие машины в России. Российский рынок новых легковых автомобилей к началу декабря показывал отрицательную динамику. По итогам одиннадцати месяцев года он сократился на 17,8%. Но на общем фоне выделяется сегмент премиальных и люксовых машин из Европы, который в этом году уверенно растёт.

За это время россияне стали на 31,2% чаще покупать новые автомобили BMW. Реализация этой марки в этом году превысила 14,2 тысячи единиц против 10,8 тысячи в прошлом году. Продажи Mercedes-Benz выросли на 25,9%, достигнув почти 8 тысяч машин. Положительную динамику также показали марки Audi с приростом в 25,4% (3,6 тысячи автомобилей), Porsche (на 5,7%, 2 055 машин) и Lamborghini (на 5,9%, 143 единиц).

Рекордный рост продемонстрировали Ferrari (на 75,6%, 72 автомобиля) и Rolls-Royce (на 62,7%, 205 автомобилей). Параллельно росту продаж дорогих машин европейских марок начали резко снижаться показатели в сегменте китайского «люкса».

Аналитики отмечают, что по отдельным моделям количество сделок оказалось даже выше, чем в 2021 году. На решение покупателей не влияют ни повышенные цены, ни отсутствие на такие автомобили гарантии от производителя.

За отчётный период было продано 1 726 автомобилей Mercedes-Benz G-Class, что на 37 машин больше, чем за тот же период 2021 года. При этом сейчас цена на этот автомобиль колеблется в пределах от 27 до 35 миллионов рублей, тогда как в 2021 году он стоил от 12 до 15 миллионов.

Значительно превысили продажи Audi SQ8 (211 против 152), Audi RSQ8 (258 против 53), а также спортивных моделей BMW M3 и M4 — по 124 экземпляра, тогда как в 2021 году показатели составили 11 и 49 автомобилей соответственно.

Автоксперт Игорь Моржаретто напомнил, что в России продолжает расти класс состоятельных покупателей, для которых престиж бренда и статусность машины гораздо важнее цены, гарантийного обслуживания и любых ограничений. По его мнению, на рост продаж также повлияло изменение расчёта утильсбора с 1 декабря.

За прошедшие два года в крупных городах улучшилась инфраструктура для обслуживания и ремонта европейских машин премиум- и люкс-класса, включая отлаженные каналы поставки необходимых запчастей. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, это тоже повлияло на выбор состоятельных россиян.