В РФ продают ВАЗ-2106 без пробега

В преддверии новогодних праздников на автомобильных агрегаторах появляются все более необычные предложения. Так, автовладелец из Грозного выставил на продажу новый ВАЗ-2106 1990 года выпуска с мизерным пробегом - на одометре красуется цифра в 578 километров.

© Российская Газета

Хозяин советского седана не раскрывает тайны о том, почему автомобиль в течение 35 лет не эксплуатировался. Однако, согласно объявлению, все это время "шестерка" принадлежала только одному владельцу, но вместо ПТС имеется лишь дубликат. Насколько можно судить по опубликованным фото, следов износа "Жигули" не имеют ни на кузове, ни в салоне, ни в моторном отсеке, и выглядят безупречно. Бирюзовая эмаль переливается на солнце, а тканевые сиденья, скорее всего, еще хранят в себе запах новой машины. На колесах красуются заводские хромированные колпаки, а диски обуты в аутентичную резину производства СССР.

Под капотом расположен базовый для этой модели карбюраторный силовой агрегат объемом 1,3 литра, развивавший 69 л.с. Коробка передач - четырехступенчатая "механика". Привод - классический задний.

Продавец из Чечни желает выручить за машину весьма внушительную сумму - 1 495 000 рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Iskra в версии Life или Lada Vesta в исполнении Comfort 25.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что "секретный" седан Aurus Senat Aurora выставили на продажу в РФ.