В РФ прошел закрытый показ Chery iCaur V27

В Москве прошла закрытая презентация, организованная Chery: на ней показали предсерийный гибрид iCaur V27, продажи которого начнутся в России в 2026 году.

© Российская Газета

Предсерийный статус автомобиль имеет из-за того, что кроссовер проходит комплексную адаптацию под российский рынок, в том числе на основе полученной обратной связи от потенциальных клиентов, экспертов авторынка и представителей профильных СМИ.

iCaur V27 - полноразмерный кроссовер с несущей конструкцией кузова, сопоставимый по габаритам (и дизайну) с Toyota Land Cruiser Prado (250).

iCaur V27 оснащен последовательной гибридной силовой установкой, в которой 1,5-литровый ДВС мощностью 156 л.с. обеспечивает лишь выработку электричества и не связан с колесами. Два электродвигателя - по одному на каждой оси - выдают суммарно 475 л.с. и около 1000 Нм.

В Китае уже открылись предварительные продажи, но цены пока не объявлены. Тем не менее уже известно, сколько может стоить iCaur V27 в России.

Выход на наш рынок запланирован на первую половину 2026 года.