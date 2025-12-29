В РФ посчитали, сколько осталось советских машин в стране

Сегодня в России насчитывается 3 млн автомобилей, произведенных во времена СССР. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По состоянию на 1 июля 2025 года, машины, произведенные до 1991 года включительно, составляли 5,5% от всего парка автомобильной техники в России.

В агентстве отметили, что больше всего в стране насчитывается советских грузовиков — 27,7%, а меньше всего легковых машин — 3,5%. Среди автобусов доля техники времен СССР составляет 13,5%, а в сегменте LCV – 6,6%.

В августе гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что экспортные поставки легковых автомобилей из Советского Союза в другие страны составили 5,92 млн машин за последние два десятилетия существования государства. По его словам, число советских легковых машин, отправленных за границу в 1971 году, составило 150 тыс. единиц, в 1972-м — 195 тыс., в 1973-м — 238 тыс., в 1974-м — 287 тыс., в 1975-м — 296 тыс.

