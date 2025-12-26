Обвал продаж электромобилей в РФ: причины и перспективы развития к 2026 году

Обвал продаж в России новых электромобилей в этом году - лишь отражение процессов, происходящих на всем отечественном авторынке. Такое мнение высказали опрошенные "Российской газетой" эксперты. По данным Автостата, за одиннадцать месяцев этого года в нашей стране было продано 11,2 тыс. новых электрокаров, что на 31,4% меньше, чем в 2024 году.

В последние два месяца осени продажи стали опять расти, причем ноябрьские показатели на 57% превысили уровень прошлого года. Вполне возможно, что по итогам декабря также будет зафиксирован рост, но на общую картину это уже сильно не повлияет. К тому же этот рост, с большой долей вероятности, был напрямую связан с ожиданиями введения новых правил утильсбора на автомобили, из-за которых они должны были значительно подорожать.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, рынок электромобилей в уходящем году стал невольной жертвой "переохлаждения" экономики. Он испытал на себе негативное влияние ряда факторов по всей цепочке - от увеличения стоимости самих автомобилей до снижения амбиций государства в части последовательного и равномерного развития зарядной инфраструктуры.

Тем не менее, резкое сокращение объемов продаж таких машин не говорит о сломе начавшегося несколько лет назад тренда: умышленных планов по "деэлектрификации" автопарка нет и не будет. Наоборот, задачи по увеличению доли электротранспорта содержатся в документах государственного планирования, подчеркивает Станкевич.

Здесь, правда, стоит заметить, что весь российский авторынок упал на 17,8% за одиннадцать месяцев, что почти в два раза меньше падения продаж новых электрокаров. Здесь сказалось сразу несколько факторов: высокая цена таких машин, сложности с зарядной инфраструктурой и недоверие к ним со стороны значительной доли покупателей.

Показательно, что по данным Автостата за тот же период в России было продано 36,8 тыс. подключаемых гибридов - машин с двигателем внутреннего сгорания, электродвигателем и аккумуляторной батареей, которую можно зарядить от внешнего источника электроэнергии. И тут снижение по сравнению с прошлым годом - всего 0,5%.

Как отмечает ведущий Telegram-канала Energy Today Андрей Романчук, рост продаж подключаемых гибридных автомобилей является трендом во многих странах и связан с теми же страхами (доступ к зарядкам, новые технологии, высокая стоимость) и драйверами (технологичность, снижение эксплуатационных расходов, комфорт и дальность хода на одной заправке).

Основной прирост продажи подключаемых гибридов также пришелся на октябрь и ноябрь, что опять же напрямую связано с ожиданиями ввода новых правил утильсбора. Но сама динамика продаж говорит о том, что для России подключаемый гибрид, несмотря на высокую стоимость, оказался более оптимальным решением нежели чистый электромобиль.

Остается лишь понять, что наш рынок электрокаров ждет в следующем году. Председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) Армен Сафарян считает, что если отечественные автопроизводители не нагонят объем продаж, то на фоне повышения утильсбора в декабре и его повторного увеличения в январе 2026 года, рынок электромобилей, который подавал хорошие надежды, ждут темные времена.

Романчук уверен, что в начале следующего годы мы увидим еще более серьезное снижение продаж премиальных автомобилей из-за повышения цен, связанных с изменением формулы расчета утильсбора. Это в меньшей степени коснется автомобилей отечественной сборки, что будет стимулировать локализацию производства. Но процессы эти не быстрые и перестройка рынка может занять более года, уточняет эксперт.

Оживление рынку может принести появление новых моделей, в том числе ожидаемого российского электромобиля "Атом". Но взрывных продаж на средней дистанции не ожидается из-за относительно высокой стоимости электрокара и спорных технических решений. При этом будет развиваться конкуренция с "Москвич 3е", предполагаемым электромобилем от Яндекса (UMO 5) на базе GAC и электромобилями EVOLUTE, считает Романчук.

По мнению эксперта по энергетике Кирилла Родионова, для развития отечественного авторынка утильсбор, конечно, лучше было бы отменить. Он будет сильно влиять на продажи не только электрокаров, но и всех авто. Причем его доля в налоговых поступлениях будет очень низкая, а на издержки потребителей он повлияет существенно, подчеркивает эксперт.

Сафарян приводит данные, что по результатам проведенного АПОЭ в декабре 2025 года опроса, в котором участвовали владельцы электромобилей, классических автомобилей и граждане без автотранспорта, из 1,6 тыс. опрошенных: 45% отметили, что развитию электротранспорта препятствует высокая налоговая нагрузка (включая утильсбор) при приобретении; 66% полностью согласны или скорее согласны с тем, что утильсбор на электромобили необходимо снизить или отложить. Причем эту позицию поддержали 48% владельцев ДВС автомобилей, участвовавших в опросе.

Пересмотреть механизмы расчета утильсбора предлагает и Романчук. Кроме того, с его точки зрения, для расширения продаж электромобилей и соответственного снижения негативного влияния на экологию городов, было бы правильно последовать зарубежному тренду и приравнять по льготам гибриды к полным электромобилям.