Toyota готовит для автосалона в Токио три концепта на базе кроссовера RAV4

Пара шоу-каров создана на базе актуальной модели шестого поколения, а в основу ещё одного концепта лёг SUV предыдущей генерации.

© Toyota

Чем ближе автосалон в Токио, тем больше компаний анонсируют свои новинки, которые будут продемонстрированы в рамках выставки. Официально Toyota пока не рассказывала о своих готовящихся экспонатах, однако завесу тайны приоткрыла Toyota Industries (входит в состав японской корпорации, её основное направление деятельности – производство оборудования и спецтехники). Оказалось, что на стенде марки будут представлены три шоу-кара, в основу которых ляжет кроссовер RAV4.

Одним из них станет Toyota RAV4 Outdoor Style, который базируется на Adventure актуального «Рафика» шестого поколения. В списке отличий от стандартного кроссовера числятся: передний и задний бамперы из некрашеного пластика с ярко оранжевыми буксировочными проушинами, особенная графика на капоте и боковинах, выдающая SUV за любителя приключений, а также дополнительная светотехника в передней части.

Ещё такой концептуальный кроссовер снабдили дополнительным багажником на крыше, различными аксессуарами, которые, вероятно, могут пригодиться в случае отдыха на природе, усиленными брызговиками, а также оригинальными колёсными дисками, обутыми в комплект внедорожных шин Toyo Tires.

На базе «шестого» RAV4 также создан концепт Toyota RAV4 GR Sport, который тоже готовится к презентации в рамках автосалона в Токио (пройдёт в префектуре Тиба с 9 по 11 января 2026 года). В основе этого шоу-кара, что очевидно, лежит модификация GR Sport. В списке отличий от обычного кроссовера в этом исполнении числятся лишь различные оригинальные аксессуары, разработанные спортивным подразделением GR (Gazoo Racing).

В основе третьего концепта лежит кроссовер Toyota RAV4 предыдущей генерации, который появился в продаже на японском рынке в 2019 году. В основе этого шоу-кара лежит исполнение Adventure рестайлинговой версии этого SUV. Судя по снимкам, этот вариант тоже получит наклейки на кузов, чёрные передний и задний бамперы, внедорожную резину Toyo Tires, багажник на крыше со специальными креплениями, вероятно, для спортинвентаря.

Напомним, мировая премьера Toyota RAV4 шестой генерации прошла в мае 2025 года: были рассекречены версии кроссовера для Северной Америки и Европы. Позже производитель представил SUV, предназначенный для Австралии, а в ноябре прошла презентация двух разных версий автомобиля для Китая. На домашний рынок эта новинка вышла совсем недавно, на прошлой неделе.

На сегодняшний день кроссовер представлен в Японии в двух версиях, которые отличаются оформлением экстерьера. Цена исполнения Adventure равна 4 500 000 иен (эквивалентно примерно 2,27 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант Toyota RAV4 Z придётся отдать не менее 4 900 000 иен (около 2,48 млн рублей). Позже на рынок выйдут версии с PHEV-установками и модификация GR Sport, старт их производства намечен на конец 2025 финансового года (завершится в марте 2026-го).