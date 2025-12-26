Кроссовер Evolute i-Space: скоро – с полным приводом

Гибридный полноприводный паркетник Evolute предложат в пятиместном исполнении, тогда как переднеприводная модификация бывает еще и семиместной. В продажу новая версия поступит в следующем году.

Кроссовер Evolute i-Space стартовал в 2024-м – это первый и пока единственный гибрид в гамме российского бренда, созданного компанией Моторинвест (остальные модели представляют собой электрокары). Как и прочие Эволюты, паркетник «заимствован» из обширного портфолио концерна Dongfeng: донором для i-Space стал Fengon E5. Осенью текущего года наш кроссовер пережил рестайлинг. Сейчас модель предложена исключительно с передним приводом. Однако скоро гамму расширят: в первом квартале 2026 года в продажу поступит полноприводный Evolute i-Space. Такой паркетник уже получил ОТТС, сообщили в пресс-службе марки. Ну и напомним, что выпуск Эволютов ведется на заводе в Липецкой области.

Силовая установка обновленного переднеприводного Evolute i-Space включает работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (90 л.с., 125 Нм), электромотор мощностью 218 л.с. (330 Нм) и батарею емкостью 25,1 кВт*ч. На задней оси полноприводного варианта установлен дополнительный электродвигатель, суммарная отдача такого кроссовера – 367 л.с. и 470 Нм. При этом в Evolute отметили, что «налогооблагаемая мощность составит 159 л.с.».

Первую «сотню» новая версия наберет за 7,1 секунды, тогда как переднеприводный паркетник это упражнение проделает за 7,8 секунды. Запас хода только на электротяге пока не раскрыт (показатель i-Space 2WD – 165 км по циклу WLTC). Зато указана совокупная дальнобойность – 1000 км против 1280 км у модели с передним приводом.

Полноприводный Evolute i-Space предложат только с пятиместным салоном, тогда как переднеприводный паркетник бывает еще и семиместным. Судя по всему, оснащение у новой модификации такое же, как у нынешнего SUV. В частности, в списке стандартного оборудования модели значатся: обогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и сидений первого и второго рядов (передние кресла также имеют вентиляцию), беспроводная зарядка для смартфона, мультимедийная система с планшетом диагональю 15,6 дюйма и российскими онлайн-сервисами.

Все подробности о полноприводном Evolute i-Space раскроют ближе к дате старта продаж. Рекомендованная цена переднеприводного пятиместного гибрида – 3 415 000 рублей, семиместного – 3 515 000 рублей. При этом можно воспользоваться программой господдержки.