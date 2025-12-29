Новый спорткар Subaru STI покажут на Токийском автосалоне

Subaru примет участие в Токийском автосалоне, который откроется 9 января. Среди новинок, которые покажет японская марка, заявлен загадочный спорткар: уже опубликован короткий видеотизер, который даёт понять, что это будет представитель семейства STI.

© Газета.Ru

Машина напоминает серийный Subaru WRX, но на решетке радиатора хорошо заметен шильдик STI. При этом проезды автомобиля сопровождаются звуком работы двигателя внутреннего сгорания, а, значит, грядущая новинка не является электрокаром.

Прежде Subaru опубликовала первое изображение спорткара. Автомобиль называли прототипом будущей серийной модели, однако других подробностей не приводилось.

На единственном изображении можно увидеть капот с воздуховодами, широкий передний бампер и расширенные колесные арки.

Логично предположить, что седаны на фото и видео - это одна и та же модель.

Между тем, журнал HotCars составил рейтинг из 10 самых мощных дешевых автомобилей. В список среди прочих вошла Subaru WRX STI 2006 года.

Ранее журнал Consumer Reports перечислил 5 марок с самыми надежными авто.