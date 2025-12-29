Сняли с хранения спустя 20 лет: на продажу выставили новую "Волгу" ГАЗ-31029

В Ингушетии "Российская газета" нашла в продаже практически новую "Волгу" ГАЗ-31029. Седан выпущен в 1995 году и за 20 лет проехал только 3700 км.

Владелец охарактеризовал состояние как близкое к музейному. "Волга" находится в оригинальном заводском состоянии и всю жизнь хранилась под навесом и в поддомкраченном состоянии.

Благодаря этому краска не выгорела и на кузове, а также на днище и элементах подвески, нет следов коррозии.

ГАЗ-31029 оснащен двигателем ЗМЗ объемом 2,4 литра мощностью 90 л.с. и механической коробкой передач.

За свою "капсулу времени" продавец планирует выручить 1,1 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о проекте ГАЗ-НАМИ "Волга-Престиж" - автомобиль был создан как раз на базе ГАЗ-31029.