Официальный дилер Geely продал битый автомобиль под видом нового

Официальный дилер Geely в Ижевске продал битый автомобиль под видом нового за 3,6 млн рублей. О дефектах стало известно спустя несколько дней после покупки. Машину передали на проведение антикоррозийной обработки, во время которой специалисты обнаружили, что транспортное средство битое. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Компания „БП Мастер“ оформила в лизинг машину Geely Okavango Flagship в декабре 2025 года. Сделка проходила у официального дилера. <...> Спустя четыре дня автомобиль отправили на антикоррозийную обработку, в ходе которой специалисты случайно заметили, что машина битая», — сказано в сообщении Baza.

Итоговая стоимость покупки иномарки составила 3,58 млн рублей.

Как уточняется, владелец автомобиля зафиксировал обнаруженные нарушения, составил соответствующий акт, сделал фото- и видеосъемку, после чего обратился к продавцу. Информация была передана руководству автосалона и официальному представительству Geely в России.

Впоследствии автомобиль осмотрели специалисты дилерского центра, которые подтвердили наличие производственного дефекта. Согласно их заключению, заднее крыло было перекрашено и имеет заметную вмятину, на задней двери поврежден и частично отсутствует болт крепления, а лакокрасочное покрытие вспучилось. Кроме того, обнаружена вмятина на капоте и потертости на переднем бампере.

Покупатель настаивал на выполнении договорных обязательств и требовал замены автомобиля на новый, однако ни дилер, ни производитель не согласились удовлетворить это требование. В настоящее время компания, ставшая владельцем автомобиля с проблемным прошлым, готовит досудебную претензию в адрес дилера.