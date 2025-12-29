Mitsubishi представила рестайлинг минивэна Delica D:5 на японском рынке

Mitsubishi официально представила обновленный минивэн Delica D:5 на японском рынке. Модель уже 19 лет на конвейере, но интерес к ней остается высоким.

С момента начала приема заказов 30 октября было оформлено более 5000 заявок. Запуск продаж запланирован на 9 января 2026 года.

Изменения в обновленном Delica касаются дизайна. Минивэн получил новую решетку радиатора, массивные бамперы и молдинги на колесных арках. На задней двери теперь большая надпись DELICA. Появился новый цвет – Moonstone Gray Metallic.

В салоне появилась 8-дюймовая цифровая приборная панель – это стандарт для топовых комплектаций. Информационно-развлекательная система стала более современной. Сиденья обиты комбинацией искусственной кожи и замшеподобного материала с водоотталкивающей пропиткой и контрастной прострочкой. Количество USB Type-C портов увеличено до четырех.

Технические нововведения включают систему полного привода S-AWC, унаследованную от Lancer Evolution. Инженеры оптимизировали ее для бездорожья и трассы, добавив четыре режима работы: NORMAL, ECO, GRAVEL и SNOW. Впервые внедрена система помощи при спуске, а система экстренного торможения теперь распознает пешеходов, автомобили и велосипедистов. Улучшено качество изображения с камер кругового обзора, а парктроники имеют визуальную индикацию на приборной панели.

Несмотря на возраст, Delica D:5 пользуется огромной популярностью. В 2024 году было продано почти 20 000 экземпляров, что делает ее лидером среди моделей Mitsubishi в Японии. Высокая остаточная стоимость составляет 55% после трех лет и 43% через пять лет. Стоимость обновленного Delica варьируется от 4,5 до 4,95 миллиона иен (28,5-31,5 тысячи долларов).