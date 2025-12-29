Средний возраст городских автобусов в Петербурге стал рекордно низким

Благодаря постоянному обновлению автопарка средний возраст городских автобусов в Санкт-Петербурге стал рекордно низким - 3,6 года. Об этом сообщили в Смольном.

© Российская Газета

В правительстве Северной столицы подчеркнули, что в город поступают самые передовые модели автобусов российского и белорусского производства. В 2025 году получено более 500 транспортных средств. Парк не только обновляется, но и его качество меняется в лучшую сторону.

Отдельное внимание - современным электробусам, поступающим из Минска. Они оснащены мощными тяговыми батареями с запасом хода не менее 280 километров. В салонах и кабинах установлены мультимедийные информационные системы и видеоконтроль. Машины оборудованы климат-контролем, а USB-разъемы в салонах для зарядки телефонов и других устройств стали нормой.

Программа обновления автотранспорта будет продолжена.