Volkswagen раскрыл характеристики своего совершенно нового кроссовера

Volkswagen раскрыл характеристики нового электрического кроссовера ID. Unyx 08 для рынка Китая. Машина будет иметь два варианта батарей ёмкостью 82,368 и 95,04 кВт⋅ч, что позволит проехать от 630 до 730 км по циклу CLTC.

Автомобиль сможет поддерживать сверхбыструю зарядку при напряжении 800 В. Также кроссовер получит расширенную систему помощи водителю уровня L2++ с функцией «от парковки до парковки».

ID. Unyx 08 отличается свежим дизайном: узкие дневные ходовые огни направлены вверх и расположены по обе стороны логотипа, передняя решётка закрытая, с трапециевидным воздухозаборником, а дверные ручки сделаны скрытыми. Сзади установлены узкие прямые фонари, а по бокам заметны два варианта колесных дисков и двухполосное оформление кузова.

Габариты кроссовера – 5000 мм в длину, 1954 мм в ширину и 1688 мм в высоту с колёсной базой 3030 мм. На автомобиле установлен электродвигатель мощностью 230 кВт (308 л.с.).

Кроме этого, кроссовер оснащен интеллектуальным ИИ-помощником и поддерживает обновления ПО по воздуху (OTA).