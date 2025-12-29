Дилеры начали принимать предзаказы на микроавтобус Sollers SF1

Дилеры начали принимать предзаказы на новый российский микроавтобус Sollers SF1
Российские дилеры компании Sollers начали принимать заказы на микроавтобус SF1, сообщает портал «Автоновости дня».
«Предварительная ценаSF1 оказалась чуть выше ожидаемой, но почти вдвое ниже, чем на уже вышедший в продажу бизнес-вэн SP7 — 2 799 000 рублей», — сообщает портал.
Микроавтобус оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с., совместимым с топливом АИ-92. Агрегат отвечает экологическим нормам Евро-5 и агрегатирован с пятиступенчатой механической коробкой передач.
В базовую комплектацию автомобиля входят две подушки безопасности, система ABS, парктроники, кондиционер, подогрев передних сидений и руля.
Серийный выпуск микроавтобусов Sollers SF1 на заводе в Елабуге планируется начать в первом квартале 2026 года.
До этого сообщалось, что в России в третьем квартале 2026 года начнутся продажи нового рамного внедорожника Sollers S9.
Выпускать новинку планируется как с бензиновым, так и с дизельным силовыми агрегатами мощностью 200 л.с., а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Ранее стало известно, почему УАЗ перенес выход на рынок обновленного внедорожника «Патриот».