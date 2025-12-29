Дилеры начали принимать предзаказы на микроавтобус Sollers SF1

Российские дилеры компании Sollers начали принимать заказы на микроавтобус SF1, сообщает портал «Автоновости дня».

© Газета.Ru

«Предварительная ценаSF1 оказалась чуть выше ожидаемой, но почти вдвое ниже, чем на уже вышедший в продажу бизнес-вэн SP7 — 2 799 000 рублей», — сообщает портал.

Микроавтобус оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с., совместимым с топливом АИ-92. Агрегат отвечает экологическим нормам Евро-5 и агрегатирован с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В базовую комплектацию автомобиля входят две подушки безопасности, система ABS, парктроники, кондиционер, подогрев передних сидений и руля.

Серийный выпуск микроавтобусов Sollers SF1 на заводе в Елабуге планируется начать в первом квартале 2026 года.

До этого сообщалось, что в России в третьем квартале 2026 года начнутся продажи нового рамного внедорожника Sollers S9.

Выпускать новинку планируется как с бензиновым, так и с дизельным силовыми агрегатами мощностью 200 л.с., а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

