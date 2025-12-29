В России осенью поставлены на учет 8 премиальных седанов Maextro S800

Премиальный седан Maextro S800, разработанный Huawei совместно с JAC, уже начал продаваться в России. По данным «Автостат Инфо», в октябре и ноябре 2025 года в стране зарегистрировали не менее восьми таких автомобилей. Два из них поставили на учет в октябре, а шесть – в ноябре.

Интересно, что в октябре Maextro S800 впервые заметили за пределами Китая – в Объединённых Арабских Эмиратах. Таким образом, Россия стала одной из первых стран, где этот люксовый седан появился и начал официально регистрироваться.

В Китае цена Maextro S800 варьируется от 708 000 до 1 180 000 юаней (примерно от 8,0 до 13,3 млн рублей). В России же стоимость автомобиля выше и составляет от 11,9 до 23,7 млн рублей.

Размеры машины таковы: длина – 5480 мм, ширина – 2000 мм, колесная база – 3370 мм. В оснащение входит система светового приветствия, проекционный дисплей Huawei, панорамная крыша с эффектом «звёздного неба», а также задние сиденья с функцией «невесомости». Этот седан стал первым, кто получил автопилот ADS 4 и высоковольтную платформу Huawei DriveOne 800 В.

В базовой версии авто оснащено двумя электромоторами мощностью 530 л.с. и батареей емкостью 97 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 670 км. Гибридная версия добавляет бензиновый двигатель 1,5 литра, а топ-версия с тремя моторами развивает мощность 864 л.с. Производитель позиционирует Maextro S800 как конкурента Mercedes-Maybach S-Class и Yangwang U7 от BYD.