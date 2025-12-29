Директор ФБР сменил Chevrolet Suburban на BMW X5

Директор ФБР Каш Патель сменил свой служебный внедорожник Chevrolet Suburban на кроссовер BMW X5, сообщает издание Auto, Motor und Sport. По мнению представителей ведомства, это менее приметный автомобиль, который вдобавок дешевле в использовании в качестве служебного автомобиля.

Представитель ФБР Бен Уильямсон подтвердил изданию MS Now, что ФБР приобрело для своего директора автомобиль BMW X5. Он пояснил, что ФБР планирует приобрести более современные автомобили, и этот выбор оказался более экономически выгодным, чем другие рассмотренные варианты.

Патель стал первым директором ФБР, использовавшим в качестве служебного автомобиля автомобиль иностранного производства. Новый бронированный Chevrolet Suburban обошелся бы в 480 000 долларов, а BMW X5 стоит всего половину от этой суммы.

Кстати, BMW запатентовала новые винты, которые потенциально могут усложнить самостоятельный ремонт автомобилей и обслуживание вне официальных сервисов.

«В патенте указаны четыре типа винтов с новыми головками. Каждая головка выполнена по форме, напоминающей эмблему BMW. Две секции углублены, а остальные либо плоские, либо приподнятые, что вероятно, потребует специального инструмента для откручивания», — сообщает портал.

Пользователи соцетей и тематических форумов раскритиковали эту идею, считая ее еще одним препятствием для владельцев, предпочитающих заниматься обслуживанием автомобиля самостоятельно.

