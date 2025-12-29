В штате Огайо полицейские остановили лихачившего Санту

В штате Огайо превысившего скорость Санту с оружием отпустили с предупреждением

Даже главный волшебник Рождества иногда подпадает под действие правил дорожного движения.

В начале декабря в штате Огайо (США) офицер офиса шерифа округа Фултон остановил автомобиль Ford EcoSport за значительное превышение скорости (данные умалчивают). Каково же было удивление полицейского, когда за рулем он увидел самого Санта-Клауса в полном облачении – с бородой и в красной куртке.

Вместо саней и оленей у Криса Крингла на этот раз был кроссовер, а в кармане – неожиданный для рождественского персонажа предмет.

Санта, известный своей честностью, сразу же сообщил сотруднику правоохранительных органов, что при нем находится пистолет но у него есть на него разрешение. Эта новость рассмешила полицейских, и они стали гадать, в каких случаях Санте может понадобиться пистолет.

Несмотря на серьезное нарушение, офицер в честь праздника ограничился устным предупреждением, попросив водителя быть внимательнее.

Инцидент закончился по-рождественски: взаимными рукопожатиями, фото на память и теплыми пожеланиями счастливых праздников.