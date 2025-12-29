Каким будет Ford Puma

Компания Ford в ближайшем будущем планирует выпустить два электромобиля на платформе Renault, и одним из них может стать новое поколение кроссовера Puma.

© Колеса.ру

Модель впервые появилась в гамме Форда в 1997 году и представляла из себя компактное купе. Оно продержалось на конвейере до 2002 года и не получило прямого наследника. В 2019 году Puma была возрождена в виде субкомпактного кроссовера, предназначенного для европейского рынка. В начале 2024 года паркетник получил рестайлинг, а в конце того же года семейство расширилось за счёт полностью электрической версии Puma Gen-E.

Ранее в этом месяце мы рассказывали о том, что Ford и Renault объявили о начале большого стратегического партнёрства в Европе с целью сокращения затрат. Одним из первых результатов этого сотрудничества может стать новое поколение Puma, которое будет сделано на базе Renault ﻿4. Последний и был взят за основу для рендеров, а поскольку пока нет никакой информации о внешнем виде будущей новинки, мы изобразили вариант, сделанный в стилистике некоторых последних новинок Ford. В частности, передняя часть вдохновлена самым свежим кроссовером бренда под названием Bronco (китайская версия), впервые продемонстрированным летом этого года. Паркетник также получил выдвижные дверные ручки и схожую ломаную подоконную линию, сама же форма бокового остекления при этом оригинальная. Фонари представляют из себя крупные вертикальные блоки, объединённые декоративной вставкой со светодиодными габаритами в стиле обновлённого седана Ford Mondeo.

Если новый Puma будет сделан на базе Renault 4, то он получит ту же платформу AmpR Small, которую также используют электромобили Renault 5 и представленный совсем недавно Twingo. Базовый французский кроссовер предлагается с единственным электромотором мощностью 122 л.с. (225 Нм), а более мощная версия располагает 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода — 305 и 404 км соответственно по циклу WLTP.

Премьера нового кроссовера ожидается в 2028 году. Между тем, несколько дней назад внедорожник Ford Everest получил новый бензиновый битурбомотор V6.