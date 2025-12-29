Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание допслуг в автосалонах

© За рулем

Госдума приняла закон, который значительно увеличивает штрафы за навязывание покупателям дополнительных товаров и услуг. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях.

Теперь штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составляют от 50 до 150 тысяч рублей, вместо прежних 2–4 тысяч. Для юридических лиц размеры штрафов выросли до 200–500 тысяч рублей с прежних 20–40 тысяч.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что часто страдали покупатели автомобилей. Например, по навязанному каско через дилерский центр цена составляет около 70 тысяч рублей, а за его пределами – примерно 35 тысяч рублей при тех же условиях.

Навязывание дополнительных услуг приводило к необоснованным перерасходам для потребителей. Увеличение штрафов призвано помочь бороться с этой проблемой.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.