Автомобили Mercedes-Benz смогут узнавать владельца по рисунку вен

Инфракрасная камера считывает рисунок вен ладони, а система, оценив биометрические данные, решит, можно ли открыть двери, а также запустить двигатель. Как сообщает Speedme, немецкая компания уже оформила патент на такой способ распознавания автовладельцев.

Новинка должна отличаться минимальным потреблением электрической энергии: в состав биометрического комплекса входит датчик «живого тела», фиксирующий изменения в статическом электричестве вокруг автомобиля, отличая живого человека от неодушевлённого объекта.

Ранее компания Mercedes-Benz достигла соглашения на сумму $150 млн с американскими властями из-за скандала с занижением выбросов дизельных двигателей.

«В соответствии с соглашением с 48 штатами США, Пуэрто-Рико и округом Колумбия, Mercedes-Benz выплатит их властям $149,6 млн. Кроме того компания предоставит по $2 тыс. каждому владельцу транспортного средства, прошедшего ремонт для снижения уровня выбросов», — сообщает издание.

Mercedes-Benz также согласилась принять ряд мер для предотвращения возможных будущих нарушений и соблюдения существующих требований по надзору.