«Самый лучший способ»: Онищенко посоветовал россиянам выйти на работу 2 января

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам приступить к работе уже с 2 января.

Он также заявил, что людям лучше отмечать праздник дома и не уезжать за границу. По его словам, если люди уедут в другую страну, они там заболеют, будут долго восстанавливаться и не отдохнут.

— Самый лучший способ — 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу, — отметил академик в беседе с РИА Новости.

Геннадий Онищенко ранее предложил увеличить в России рабочую неделю до шестидневной. По его мнению, такое решение положительно скажется на экономике и не навредит здоровью граждан.

Можно ли и нужно ли увеличивать в России рабочую неделю, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней. В кабмине пояснили, что при формировании графика учли норму Трудового кодекса о переносе выходного дня, если он совпадает с праздничным. В результате россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.