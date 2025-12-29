Какие автомобили китайского бренда 212 доберутся до России

Представитель дилерской сети рассказал "Российской газете" о планах китайской марки 212 на российском рынке в 2026 году.

Так, бренд планирует расширение семейства 212 T01. В первой половине 2026 года должен появиться пикап на базе этой платформы с габаритами 5469 × 1955 × 1970 мм. В тот же период ожидается запуск версии 212 T01 Changfeng Diesel (ex Longwind), оснащенной дизельным двигателем и автоматической коробкой передач ZF - долгожданной для российского рынка компоновкой. Двигатель, кстати, обещали дефорсировать до доналоговых 159 л.с.

Отдельного внимания заслуживает новая комплектация 212 T01 Gaodi, представленная совсем недавно. Этот автомобиль может появиться уже в первом полугодии 2026 года. Версия ориентирована на экспедиционное использование и отличается серьезно доработанным оснащением. Из большого перечня изменений можно выделить экспедиционный багажник, дополнительную защиту бамперов и порогов, новый капот, множественные фирменные накладки, оригинальные ручки дверей и инструментальный бокс. Кроме того, также будут доступны новые цвета салона.

А вот трехдверная версия 212 T01, скорее всего, появится не ранее второй половины 2026 года. Она будет заметно компактнее пятидверного варианта и ориентирована на тех, кому важны маневренность и короткая колесная база, которая составит 2570 мм.