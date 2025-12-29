Служебный автопарк правительства Камчатки перейдет в режим бесплатного такси

30 декабря служебный автопарк правительства Камчатского края и администрации краевого центра перейдет в режим работы бесплатного такси. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Солодов.

"Ситуация с общественным транспортом остается сложной. Все задействованные машины будут обозначены специальными табличками, чтобы жители могли легко их узнать", - написал Солодов.

Автомобили будут курсировать по "красной линии" и в районах, где до сих пор остаются проблемы с автобусным движением: в микрорайонах Авача, Долиновка, Радыгино, Кирпичики и Сероглазка. Транспорт будет ездить в час пик - с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Губернатор поручил утром 30 декабря опубликовать точные маршруты в социальных сетях, а также на сайтах правительства края и администрации города.