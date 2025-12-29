На Toyota подают в суд за ломающиеся "автоматы"

Toyota в США стала ответчиком сразу в двух коллективных исках, в которых владельцы заявляют о серьезных проблемах восьмиступенчатой автоматической коробкой передач UA80. По их утверждению, трансмиссия выходит из строя задолго до ожидаемого срока эксплуатации, а причины связаны как с перегревом и ускоренным износом деталей, так и с программным обеспечением, которое может увеличивать нагрузку на агрегат.

© Российская Газета

Один из исков подал владелец Toyota Camry XSE 2020 года Джеймс Лабутеллер. Он сообщил, что после появления посторонних шумов дилер рекомендовал полную замену коробки передач. Компания согласилась предоставить новый агрегат, однако отказалась оплачивать установку, из-за чего владелец понес значительные расходы.

В документе говорится о двух ключевых дефектах - перегреве, ускоряющем износ и ухудшающем свойства трансмиссионной жидкости, а также алгоритмах управления, которые якобы вызывают слишком ранние переключения и преждевременную блокировку гидротрансформатора.

Истцы заявляют, что Toyota знала о возможных проблемах еще на этапе испытаний и в последующие годы получала многочисленные сигналы, включая жалобы клиентов, данные от дилеров и обращения в государственные структуры.

Отмечается, что программные обновления, направленные на улучшение топливной экономичности, могли дополнительно увеличить износ узла, а гарантийные обращения нередко отклонялись после превышения пробега, несмотря на ранее зафиксированные жалобы.

Второй коллективный иск подан в Калифорнии владельцем Toyota Highlander 2020 года Нилом Паллайей, который столкнулся с высокочастотным шумом и последующей полной поломкой трансмиссии. Поскольку автомобиль уже не подпадал под гарантию, стоимость ремонта превысила 7 тысяч 400 долларов. По словам истца, проблема имеет конструктивный характер, а предлагаемые решения не устраняют исходный дефект.

В исках расширяется перечень потенциально затронутых моделей. Среди них упоминаются Toyota Highlander (с 2017 года), Grand Highlander (с 2024 года), Camry (2018-2024 годы), Sienna (2017-2020 годы), Avalon (2019-2022 годы), RAV4 (с 2019 года), а также ряд моделей Lexus, включая RX 350, ES 250, ES 350, NX 250, NX 350 и TX 350 последних лет выпуска.

Истцы добиваются компенсаций, возврата средств и судебных предписаний. Официальных публичных комментариев Toyota по этим искам на данный момент не приводится.