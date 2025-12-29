В России можно купить VW Lavida XR от 1,6 млн рублей

Поскольку популярные у россиян Skoda Rapid и Volkswagen Polo больше не выпускаются в России, на рынок вышла другая доступная модель концерна VAG — седан Volkswagen Lavida XR. Автомобиль производится в Китае и поставляется в нашу страну по схеме параллельного импорта. Стоимость начинается примерно от 1,6 млн рублей.

© Южный автомобиль

Для сравнения, обновлённая LADA Vesta 2026 модельного года в базовой версии Comfort с вариатором стоит дороже — 1 629 000 рублей. В максимальной комплектации Techno, оснащённой цифровой приборной панелью и продвинутой фирменной мультимедийной системой с вертикальным сенсорным экраном, цена возрастает до 2 018 000 рублей.

Самое выгодное предложение на новый Volkswagen Lavida XR сейчас зафиксировано в Омске, где автомобиль готовы привезти под заказ за 1 595 000 рублей. Речь идёт о комплектации Outstanding New Edition, в которую входят цифровая «приборка», мультифункциональный руль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, светодиодные дневные ходовые огни, датчики света и дождя, легкосплавные колёса, а также «зимний пакет» с подогревом зеркал, лобового и заднего стёкол.

Кроме того, седан оснащён передними и задними электростеклоподъёмниками, центральным подлокотником спереди, фронтальными и боковыми подушками безопасности, кондиционером и бортовым компьютером. При этом полноценного запасного колеса нет — вместо него предусмотрена лишь «докатка».

Во Владивостоке аналогичный Volkswagen Lavida XR предлагают доставить минимум за 1 668 000 рублей. В Иркутске его оценили в 1 820 000 рублей, а в Ижевске и Симферополе стоимость под заказ составляет около 1 930 000 и 1 940 000 рублей соответственно.

Технически все предлагаемые Lavida XR идентичны. Автомобили оснащаются 1,5-литровым атмосферным двигателем EA211 мощностью 110 л. с., близким по конструкции к прежнему 1,6-литровому мотору, устанавливавшемуся на российские модели Skoda и Volkswagen. В паре с ним работает классическая шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Ранее в Россию также начали завозить по параллельному импорту ещё одну бюджетную модель VAG — компактный кроссовер Volkswagen T-Cross китайской сборки (SAIC-Volkswagen). Пока он доступен только под заказ, а цены стартуют от 1 800 000 рублей.