АВТОВАЗ рассказал о внедорожных возможностях Нивы в зимнее время

© За рулем

В телеграм-канале «Поладим с Lada» вышел новый подкаст о зимних внедорожных качествах Нивы. Представитель АВТОВАЗа напомнил о преимуществах классической модели в условиях высокого снежного покрова и крутых склонах. Lada Niva Legend остается популярной среди тех, кто ищет машину не только для передвижения, но и для путешествий и испытаний в сложных условиях.

Производитель выделил главное отличие модели – постоянный полный привод, который работает без электроники. Благодаря этому Нива уверенно проходит заснеженные участки, легко паркуется в сугробах и позволяет ездить вне дорог без больших усилий. Представитель АВТОВАЗа отметил, что часто не требуется включать пониженную передачу или блокировку дифференциала – автомобиль хорошо справляется со всеми задачами на стандартных настройках.

В рамках осеннего тест-драйва рестайлинговой Lada Niva Travel с новым 90-сильным мотором, участникам предложили необычное упражнение: спуститься и заехать обратно на крутой склон, не нажимая педали, используя первую пониженную передачу. Машина продемонстрировала стабильное и уверенное движение без пробуксовок, впечатлив даже опытных водителей.

В АВТОВАЗе считают, что потенциал Нивы еще не исчерпан. Совмещение классических внедорожных решений с современными технологиями, включая новый двигатель, позволяет модели оставаться востребованной и вдохновлять владельцев на новые приключения.

Классическая трехдверная Lada Niva Legend доступна в четырех комплектациях – Classic, Luxe, Urban и Black – с ценой от 1 059 000 до 1 217 000 рублей. Есть и версия Bronto, адаптированная для экстремального бездорожья со стоимостью от 1 480 000 до 1 545 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских производителей.