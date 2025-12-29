Алонсо продемонстрировал свой Aston Martin Valiant

Практически все автомобили знаменитой британской компании Aston Martin можно считать по-своему особенными, но есть среди них ещё более специальные и редкие версии, которые производились весьма ограниченными сериями.

Безусловно, к этой категории относится Aston Martin Valiant, по сути, гоночная разновидность модели Valour, хотя по обычным дорогам на ней тоже можно ездить. К созданию и доводке Valiant имел отношение Фернандо Алонсо, и было бы странно, если бы один из 38 экземпляров такой машины не оказался в его личном гараже.

Вчера двукратный чемпион мира поделился несколькими фотографиями, сделанными в окрестностях Монако, сопроводив их коротким комментарием: «Идеальная воскресная поездка! Для этого у Valiant есть всё!»

Любопытно, что с конца 50-х корпорация General Motors выпускала полноразмерный семейный седан Valiant, название которого затем сменилось на Plymouth Valiant, после чего сборка таких автомобилей началась в Австралии, где они уже продавались как Chrysler Valiant. Говорят, в те времена эта модель славилась прочностью и надёжностью, но Aston Martin с таким же именем – зверь совершенно иной породы.

Это двухдверный монстр, в основе которого облегчённое алюминиевое шасси, оснащённый двигателем V12 рабочим объёмом 5,2 литра, развивающим 735 л.с. Причём мощь всего этого «табуна» передаётся ведущим задним колёсам через 6-ступенчатую ручную трансмиссию, что в наше время редкость. Поскольку машина прежде всего предназначена для гоночных трасс, она отличается впечатляющим аэродинамическим обвесом.

Недавно Алонсо был замечен на улицах Монако за рулём уникального Mercedes CLK GTR, а теперь решил продемонстрировать ещё один раритет из своей коллекции. Разумеется, позволить себе кататься на Aston Martin Valiant могут только весьма состоятельные люди, ведь цены на такой автомобиль начинаются с двух с лишним миллионов евро. Но если Алонсо когда-нибудь соберётся продавать свою машину, нет сомнений, что она будет стоить ещё дороже – из-за её особой истории.

Кстати, обратите внимание на сочетание цифр на номерном знаке.