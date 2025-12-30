Кроссоверы Chevrolet Tracker предлагаются в РФ от 1,65 млн рублей

Кроссоверы Chevrolet Tracker предлагаются в России с ценами от 1,65 млн рублей

В России появился еще один доступный импортный кроссовер – Chevrolet Tracker. Его предлагают по цене от 1 650 000 рублей. Во Владивостоке компания готова привезти из КНР версию 325Т с 1,0-литровым 116-сильным двигателем и шестиступенчатым автоматом. У модели только передний привод.

Несмотря на небольшой мотор, оснащение автомобиля достаточно богатое. Судя по фото, в нем есть люк в крыше, бесключевой доступ, кнопка запуска, однозонный климат-контроль, руль с частичной мультимедийной функцией, сенсорный экран и литые диски.

В Подмосковье из наличия за 2 120 000 рублей продают Chevrolet Tracker 335Т с 1,3-литровым турбомотором мощностью 165 л. с. и вариатором. Версия оснащена панорамной крышей, кожаным рулем с полной мультимедийной функцией, передними и задними подлокотниками, датчиками света и дождя, складными зеркалами и 18-дюймовыми дисками.

Из Москвы предлагают под заказ кроссовер в комплектации Premier за 2 644 000 рублей. В ней стоит 1,2-литровый трехцилиндровый турбоагрегат мощностью 132 л. с. и шестиступенчатый автомат. Также есть кожаная отделка, панорамная крыша, электрорегулировка водительского кресла и полностью светодиодная оптика.

Chevrolet Tracker четвертого поколения построен на модульной платформе Global Emerging Markets, созданной GM и SAIC. По размерам он меньше Chery Tiggo 4 и Geely Coolray. Его длина – 4270 мм, ширина – 1791 мм, высота – 1627 мм, колесная база – 2570 мм.

