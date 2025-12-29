В ноябре 2025 года экспорт китайских электромобилей вырос на 87 процентов в годовом исчислении и достиг 199 836 единиц. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные таможенной службы КНР.

Сильнее всего вырос экспорт китайских электромобилей в Мексику. Он увеличился на 2367 процентов. Полученный результат оценили в 19 344 единицы.

В региональном же разрезе крупнейшим импортером электромобилей стала Азия. Масштабы поставок выросли до 110 061 штуки (плюс 71 процент в годовом исчислении).

Европа нарастила закупки на 63 процента и довела их до 42 927 единиц. Экспорт китайских электрокаров в Европейский союз прибавил 39 процентов и составил 25 792 автомобиля.

В прошлом месяце в России продали 1590 электромобилей с пробегом, что на 36 процентов превышает прошлогодний результат. Однако по сравнению с октябрем 2025 года объем вторичного рынка электрокаров сократился на 27 процентов.