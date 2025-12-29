Новые штрафы за перевозку детей без кресел могут осложнить вызов такси

Штрафы для водителей за перевозку детей без детских удерживающих устройств вырастут в среднем в два раза. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях подписал сегодня президент. Однако эксперты к такому решению относятся осторожно: в первую очередь такое изменение ударит по перевозкам детей на такси. Ведь для таксистов штраф вырастет не в два, а в 16 раз и составит 50 тысяч рублей.

Какие изменения в Кодекс вступят в силу с 9 января этого года? Штраф за перевозку детей без детского кресла вырастет с нынешних 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Но только для водителей - физических лиц. А для должностных лиц он вырастет с 25 тысяч до 50 тысяч рублей. При этом к должностным лицам приравниваются в том числе самозанятые, которых в такси большинство. Для юридических лиц он вырастет со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. К юридическим лицам приравниваются в том числе индивидуальные предприниматели. Их тоже много работает в сфере такси.

Безусловно, повышение наказания за перевозку детей с нарушениями надо увеличивать, если просветительские и пропагандистские меры не работают. По данным Госавтоинспекции, число аварий, когда дети в авто были без удерживающих устройств, только растет с каждым годом. Только в 2025 году по этой причине погиб 51 ребенок.

Напомним, что ранее, когда штраф был установлен в размере 3 тысяч рублей, детское кресло в среднем так и стоило. Сейчас средняя цена на него чуть 6 - 7 тысяч. Так что этот штраф вполне соразмерен. Каждый водитель должен обеспечивать безопасность ребенка, которого перевозит. В том числе и с помощью таких устройств. В Правилах дорожного движения давно закреплено, что перевозить детей до 7 лет можно только в детских креслах. От 7 до 11 лет - либо в креслах, либо пристегнутых штатными ремнями. А на переднем сидении - только с использованием таких устройств. И только с 12 лет они могут обходится штатными ремнями.

Но все это напрямую затрагивает таксомоторные перевозки. Если даже сейчас трудно вызвать такси с детским креслом, что будет после того, как закон вступит в силу? Штраф 50 тысяч - не маленький. Как считает руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус, таксисты просто реже будут браться за такие заказы. Соответственно, ожидание транспорта станет более длительным.

Он также напомнил, что уже внесены поправки в закон о такси, которые еще не вступили в силу, согласно которым агрегаторов и таксопарки по заказу обяжут, чтобы такси для перевозки детей было оборудовано детскими креслами. А возить такое кресло, а то и не одно, очень не выгодно. Оно занимает место. А если у пассажира еще и пара чемоданов с собой? Куда их девать, если попались пассажиры без ребенка?

Как считает автоэксперт Игорь Моржаретто, после вступления в силу закона таксисты будут либо уходить в серую зону, либо просто отказываться от детских перевозок. По его словам, также непонятно такое дифференцированное наказание. Нарушение совершает водитель - физическое лицо. Почему, если он самозанятый, ему надо платить штраф в десять раз больше?

В общем, как новые штрафы заработают с точки зрения безопасности детских перевозок, и возникнет ли дефицит детских перевозок, покажет только практика.

Кстати

Также президент подписал поправки в КоАП, которые позволят привлекать к ответственности за чрезмерно тонированные стекла водителей машин с иностранными номерами. То есть, которые временно ввезены на территорию России. Теперь наказание грозит не за нарушение требований Технического регламента Таможенного союза, а за нарушение требований "Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации". Это не союзные требования, а российские. Поэтому соблюдать их должны все автовладельцы.

До сих пор у нас была проблема с привлечением таких водителей к ответственности, поскольку машины ввезены с территории другого государства, где требования к авто могут отличаться от российских.