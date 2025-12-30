Honda пока не готова расширить линейку Prelude

Несмотря на интерес поклонников модели, в компании пока не работают над «заряженными» модификациями трёхдверки. Однако не исключают такой возможности в будущем.

© Колеса.ру

Японская компания выпускала купе Honda Prelude с 1978 по 2001 годы. Та двухдверка завершила существование в пятом поколении (дебютировало в 1996-м, обновление пережило в 1999-м). Спустя десятилетия марка решила возродить известное имя: его получил трёхдверный хэтчбек (компания позиционирует его в качестве купе, хотя багажник у него открывается вместе со стеклом). Напомним, прототип новинки был представлен осенью 2023 года, а серийный Honda Prelude дебютировал в начале осени 2025-го.

Напомним, у актуальной трёхдверки только один вариант «начинки»: речь идёт о гибридной установке e:HEV, в основе которой лежит 2,0-литровый четырёхцилиндровый атмосферник с отдачей в 141 л.с. (максимальный крутящий момент – 182 Нм). Он идёт в комплекте с двумя электромоторами, один из них работает в режиме генератора, второй расположен на передней оси (184 л.с. и 315 Нм). Совокупная отдача системы – 203 л.с. «Купе» также снабдили системой S+ Shift, которая имитирует переключение передач с помощью подрулевых лепестков.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что производитель может расширить линейку модели за счёт «подогретых» версий Type S и Type R. Причём «инсайдеры» утверждали, что Prelude Type S оснастят той же 1,5-литровой турбочетвёркой, которая находится под капотом актуального Civic RS, её максимальная мощность равна 181 л.с., крутящий момент – 240 Нм. Предполагалось, что этот двигатель форсируют, чтобы он соответствовал названию Type S.

Ещё предполагалось, что у Honda Prelude будет заряженная версия Type R. СМИ прочили такому варианту 2,0-литровую турбочетвёрку, которой оснащаются нынешние Honda Civic Type R и Acura Integra Type S (марка принадлежит компании Honda), её отдача равна 330 л.с., максимальный крутящий момент – 420 Нм. Предполагалось, что в пару такому мотору могли бы предложить шестиступенчатую механическую коробку передач.

Увы, этим мечтам поклонников модели, судя по всему, сбыться не суждено, во всяком случае, в ближайшее время. Согласно информации в блоге Creative311, где автор публикации ссылается на неназванного представителя компании, Honda на данный момент не занимается разработкой версий Prelude Type S и Type R. Вряд ли подобные проекты в ближайшее время смогут получить «зелёный свет».

Стоит также отметить, что у Civic и Integra ранее были и сейчас есть «подогретые» версии с соответствующими прибавками к названию. В свою очередь у Prelude нет подобного спортивного наследия: версии Type R у модели за годы существования не было, а модификация с прибавкой Type S предлагалась только пятому поколения и была доступна не на всех рынках присутствия.

Тем временем, скоро Honda может представить «подогретый» Civic RS с гибридной силовой установкой. Так, японская марка намерена показать соответствующий прототип в рамках автосалона в Токио, который откроет свои двери в январе 2026 года.