Названы пять корейских машин, которым не грозит подорожание из-за утильсбора

С начала 2026 года в России увеличится размер утилизационного сбора. Это затронет автомобили с двигателями, чья мощность превышает 160 лошадиных сил. Carexpo.ru составил подборку пяти корейских кроссоверов, которым не грозит подорожание в следующем году.

В пятерку таких автомобилей попал Hyundai Tucson стоимостью 2,6 миллиона рублей, а также Hyundai Elantra с двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Стоимость этой машины составляет 4,4 миллиона рублей.

Также журналисты добавили в подборку автомобили марки Kia. Так, Kia Sportage имеет 150 лошадиных сил и оценивается в 4,4 миллиона рублей. Kia Seltos стоит 2,9 миллиона рублей, а Kia Ceed — 3,38 миллиона рублей, передает портал.

25 декабря Минпромторг России выступил с инициативой перенести срок оплаты утильсбора крупнейшими компаниями страны. Ведомство предложило отложить платежи до декабря 2026-го. Также подготовлен соответствующий проект постановления.

В 2026 году автомобилистов ожидает ряд изменений в законодательстве и правилах дорожного движения. Новшества коснутся налогообложения, экологического сбора, работы таксомоторных компаний.