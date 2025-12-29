Россиян предупредили о последствиях нового утильсбора

Утилизационный сбор может привести к старению автопарка и росту угонов, если временную антикризисную меру закрепят на постоянной основе. Об этом заявил в эфире радиостанции Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий напомнил, что глава государства ранее обозначал временный характер утильсбора. По словам Нилова, решения 2023 года и изменения, вступившие в силу с 1 декабря, требуют внимательного анализа последствий.

По словам Нилова, повышение нагрузки на автовладельцев может привести к тому, что автомобили в стране будут использоваться дольше положенного срока. Это, в свою очередь, увеличит спрос на подержанные детали и создаст дополнительные риски.

«Это явное устаревание автопарка. Это расширение возможности приобретать бэушные детали», — отметил он, указав, что подобная ситуация может спровоцировать рост угонов ради разбора машин на запчасти.

Депутат также обратил внимание на вопросы безопасности. По его мнению, распространение старых автомобилей и неоригинальных комплектующих напрямую отражается на уровне дорожной безопасности. В связи с этим он выразил надежду, что власти пересмотрят подход к утильсбору и примут взвешенные решения.

С 1 декабря в России действуют обновленные правила расчета утильсбора для легковых автомобилей. В Минпромторг РФ пояснили, что базовая ставка теперь зависит от типа и объема двигателя. При этом мощность агрегата учитывается при расчете коэффициента по прогрессивной шкале.

Ранее президент России Владимир Путин поделился надеждой, что утилизационный сбор на автомобили не будет вечным.