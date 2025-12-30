Горьковский автозавод планирует расширить линейку моделей в 2026 году

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) не планирует выпускать новые модели в наступающем году, однако намерен расширить ассортимент уже существующих. Как стало известно "Газете.Ru", ключевыми новинками станут метановые модификации среднетоннажных грузовиков "Газон Next" и "Валдай 12".

© Российская Газета

Обе машины получат новый двигатель ЯМЗ-535 CNG, соответствующий стандарту Евро-5. Для "Газона Next" предусмотрено семь стальных газовых баллонов, а для "Валдая 12" - четыре металлокомпозитных, общей вместимостью 70 и 100 кубических метров соответственно.

Также на базе полноприводной "Газели NN" планируется создание автомобиля скорой медицинской помощи, который будет приспособлен для эксплуатации в самых суровых условиях, включая тяжелое бездорожье.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Нижнем Новгороде началось серийное производство дизельного мотора G 2.5.