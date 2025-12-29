В Госдуме предложили отменить плату за парковку в новогодние праздники

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» выступили с инициативой сделать парковки бесплатными по всей России в период с 31 декабря по 10 января. Соответствующее предложение было направлено главе Минтранса РФ Андрею Никитину, пишет РИА Новости.

Уточняется, что рекомендации должны носить не юридический, но убедительный характер. Они должны побудить органы власти в разных областях страны отменить плату за парковку в ряде случаев.

«Считаем необходимым законодательно установить, что на всей территории России парковочные места на платных городских парковках должны быть бесплатными в новогодние праздники», — указано в документе.

Авторы идеи напомнили, что сегодня власти не во всех регионах приняли решение отменить плату за стоянку транспорта. А ситуацию, что граждане «лишены тех же прав, которыми пользуются жители Москвы», хотя праздничные дни являются общими для всей страны, назвали несправедливой.

В обращении указано, что период с 31 декабря по 10 января необходимо закрепить в качестве дней, когда парковка должна стать бесплатной во всех регионах. Депутаты также отметили, что нововведение будет положительно воспринято водителями и создаст «ощущение единства жителей разных областей».